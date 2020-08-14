السفير السعودي لدى اليمن: فريق الارتباط السعودي بمشاركة قوات التحالف يبدأون إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها المزيد

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مساء الجمعة، أن فريق الارتباط السعودي وبمشاركة قوات التحالف باشر عمله بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر آل جابر، في تغريدة على "تويتر"، أن فريق التنسيق والارتباط السعودي الذي يقوده محمد الربيعي، بدأ بالإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

وأشار إلى أن الفريق باشر عمله أيضا بفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

Advertisements





كانت مصادر يمنية، قد ذكرت، أمس الخميس، لـ"الخليج 365"، أن لجنة عسكرية وصلت مطار عدن، لفك الاشتباك بين القوات بجبهات محافظة أبين، وخصوصا "الشيخ سالم" و "شقرة"، والإشراف على إعادة التموضع خارج العاصمة المؤقتة عدن.

ورحب القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، باللجنة السعودية، وأكد استعداد وحرص المجلس الانتقالي على تسهيل وإنجاح مهام اللجنة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.

وتأتي مباشرة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، غداة بدء رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، أولى مشاوراته لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض، وذلك بلقاء ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط توافق على اختيار الكفاءات للشخصيات المرشحة.

