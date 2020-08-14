أنباء عن إطلاق نار وحريق ضخم قبالة سلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية المزيد

مرتضى كوكو - الخرطومالجمعة 2020/8/14 09:41 م بتوقيت أبوظبي
كشف مصدر عسكري لـ"الخليج 365" عن نشوب حريق ضخم بمصنع الذخيرة القديم في منطقة الشجرة جنوبي العاصمة الخرطوم.
ووصف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الحريق بـ"الضخم"، متوقعا "خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب انفجار هذا المخزن، لافتا إلى أن "فرق الإطفاء والإنقاذ تحاول السيطرة على الموقف".
وكان سكان محليون أكدوا لـ"الخليج 365"، نشوب حريق ضخم قبالة مخازن الذخيرة وسلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوبي العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان إن "الحريق كان مصحوبا بأصوات انفجارات، وأخرى تشبه إطلاق النار، وما تزال مستمرة وسط رعب الأهالي في الضواحي المجاورة لمكان الحادث".
وتضم منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، مقر سلاح المدرعات، ومخازن للذخيرة، ومجمع متكامل للتصنيع الحربي.
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