لكزس تسجل اسم تجاري لـ SUV جديدة كلياً

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الخليج ٣٦٥ نت – سجلت لكزس الاسم التجاري RZ 450e في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، والذي قد يشير إلى SUV كهربائية جديدة كلياً تعمل عليها الشركة حالياً.
وقد بدأت رحلة لكزس مع السيارات الكهربائية العام الماضي مع إطلاق UX 300e في الصين واليابان وأوروبا، كما وعدت بطرح نسخ هجينة وكهربائية لجميع موديلاتها بحلول 2025.
بالنسبة لاسم الموديل الكهربائي الجديد RZ 450e فيتبع نفس نمط لكزس باختيار حرف R لموديلاتها، مثل RC و RX، كما أن حرف e في النهاية يشير بوضوح إلى محرك كهربائي.
سنعلم المزيد في الأشهر القادمة سواء من صور تجسسية أو إعلانات رسمية من لكزس عن مستقبلها الكهربائي.
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