+80 صورة لداخلية مرسيدس إس كلاس 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف التدريجي عن داخلية مرسيدس إس كلاس 2021 وجميع مزاياها، مثل الشاشات اللمسية الجديدة وتقنية الواقع المعزز وتقنيات السلامة المختلفة ومزايا الإضاءة المحيطية، نقدم لكم أكثر من 80 صورة شاملة للداخلية.

وللتذكير، إس كلاس الجديدة ستحتوي على خمس شاشات.. أولهم لوحة العدادات الرقمية بالكامل، ولوحة لمسية عملاقة لنظام المعلومات الترفيهية، وثلاث شاشات خلفية.. كما ستحصل السيارة على تقنية OLED المتطورة مثل كاديلاك اسكاليد الجديدة لتوفير جودة أعلى وألوان أفضل مع استهلاك طاقة أقل بـ 30% من شاشات LCD.

كما تقدم إس كلاس الجديدة خدمة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة وأنظمة مساعدة السائق المختلفة.

كما كشفت مرسيدس عن نظام الإضاءة المحيطية الجديدة في الداخلية. والذي يستخدم مئات الألياف الضوئية الشفافة على الأبواب والأرضية، كل واحدة منهم مكونة من 250 مصباح LED صغير جداً، والهدف هو توفير خط واحد متصل من الإضاءة خلال الداخلية.

وقد تم دمج نظام الإضاءة الداخلية مع أنظمة مساعدة السائق.. على سبيل المثال، نظام رصد النقطة العمياء سيرسل إضاءة حمراء براقة خلال المقصورة للتحذير من اصطدام قادم.

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