كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسعار والمواصفات.. لكزس تكشف عن نسخة 2020 الفارهة من طرازها GX والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شركة لكزس اليابانية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة ضمن فئات SUV الفخمة، نسخة 2020 الجديدة من طراز GX، بإمكانيات فارهة مميزة، وعدد من التعديلات التي زادت من رفاهية الطراز وقدراته.

وقام موقع "كار آند درايفر" بعرض لمواصفات وقدرات الطراز الياباني المميز بنسخته الأحدث، وذكر قدرات محركه ومعدلات استهلاكه للوقود وما تتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.

وجاءت أحدث التعديلات المضافة لنسخة 2020، من طراز لكزس GX، أن موديل العام الجاري من الطراز أضيفت له كشافات أمامية بتقنية LED، مع إضافة خيارات جديدة للون الخاص بالسيارة، وتحديثات تقنية شملت وصلات USB للمقاعد الخلفية.

يقدم طراز لكزس GX بالأسواق بـ 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الأولى منه باسم GX460 وتتوفر بسعر 54,025 ألف دولار، والفئة الثانية باسم GX460 Premium وتتوفر بسعر 56,815 ألف دولار، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا من طراز لكزس هي GX460 Luxury بسعر 65,290 ألف دولار.

وتتوفر الفئة الأولى من طراز لكزس GX 2020، بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 301 حصان، مع عزم دوران 329 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية.

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ويتفوق على طراز لكزس GX في معدل التسارع من السيارات المنافسة له بالأسواق كل من طراز بي إم دبليو X5 xDrive50i الذي يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية، و طراز أودي Q7 الذي يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية.

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز لكزس GX بنخسته الجديدة لعام 2020، يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

ومن الداخل يتمتع طراز لكزس GX بشاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة تعمل باللمس، يدعمها نظام توصيل بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وراديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 17 مكبر صوتي من ماركة Mark Levinson، ووصلات USB أضيفت حديثا للطراز.

أما عن أنظمة الأمان والسلامة فى طراز لكزس GX، فيأتي فى مقدمة الأمان توافر نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ وعند استشعار قرب الاصطدام.

بالإضافة لكل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمن بين السيارة والمركبات المحيطة بها والذي ينبه السائق في حال اقترابه أكثر من اللازم من سيارة إلى جانبه أو أمامه.