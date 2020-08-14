الأمريكيون يفضلون 10 سيارات فقط.. شاهد القائمة الكاملة

كشفت وكالة MBLM الأمريكية الخاصة بدراسة معدلات الارتباط العاطفي بين المستهلكين الأمرييكين والعلامات التجارية البارزة بالولايات المتحدة، عن أكثر الشركات المحببة للشعب الأمريكي من بين ماركات السيارات لعام 2020.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن نتائج الاستفتاء الذي أجرته الوكالة الأمريكية، نتج عنه 10 ماركات سيارات تحظى بألفة من جانب عملائها، لثقتهم بها وما تقدمه من خدمة.

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذا الاستفتاء أجري عبر دراسة الروابط التي تجمع بين هذه الشركات وعملائها، والتي تختلط ما بين الحب والثقة.

وفي المركز الأول، جاءت شركة فورد الأمريكية، التي حصدت أعلى نسبة من العملاء المرتبطين بها في هذا الاستفتاء وصلت لـ %64.

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أما في المركز الثاني، جاءت شركة جيب الأمريكية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 60.0% من عملائها، ثم في المركز الثالث جاءت شركة بي إم دبليو الألمانية التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 55% من عملائها.

وفي المركز الرابع جاءت شركة شيفروليه الأمريكية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 54.5% من عملائها.

ثم جاءت في المركز الخامس شركة سيارات تويوتا اليابانية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 51.0% من عملائها، ثم شركة مرسيدس الألمانية في المركز السادس، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 9.4% من عملائها.

وفي المركز السابع شركة هوندا اليابانية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 44.0% من عملائها، وفي المركز الثامن جاءت شركة صناعة الدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي دافيدسون"، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 41.8% من عملائها.

وفي المركز التاسع جاءت شركة GMC الأمريكية للسيارات التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 41.2% من عملائها بالولايات المتحدة، وفي المركز العاشر جاءت ماركة أودي الألمانية بنسبة 40.1%.