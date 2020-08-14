أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/8/14 03:26 م بتوقيت أبوظبي
كشفت وكالة MBLM الأمريكية الخاصة بدراسة معدلات الارتباط العاطفي بين المستهلكين الأمرييكين والعلامات التجارية البارزة بالولايات المتحدة، عن أكثر الشركات المحببة للشعب الأمريكي من بين ماركات السيارات لعام 2020.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن نتائج الاستفتاء الذي أجرته الوكالة الأمريكية، نتج عنه 10 ماركات سيارات تحظى بألفة من جانب عملائها، لثقتهم بها وما تقدمه من خدمة.
وأوضح الموقع الأمريكي أن هذا الاستفتاء أجري عبر دراسة الروابط التي تجمع بين هذه الشركات وعملائها، والتي تختلط ما بين الحب والثقة.
وفي المركز الأول، جاءت شركة فورد الأمريكية، التي حصدت أعلى نسبة من العملاء المرتبطين بها في هذا الاستفتاء وصلت لـ %64.
أما في المركز الثاني، جاءت شركة جيب الأمريكية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 60.0% من عملائها، ثم في المركز الثالث جاءت شركة بي إم دبليو الألمانية التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 55% من عملائها.
وفي المركز الرابع جاءت شركة شيفروليه الأمريكية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 54.5% من عملائها.
ثم جاءت في المركز الخامس شركة سيارات تويوتا اليابانية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 51.0% من عملائها، ثم شركة مرسيدس الألمانية في المركز السادس، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 9.4% من عملائها.
وفي المركز السابع شركة هوندا اليابانية، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 44.0% من عملائها، وفي المركز الثامن جاءت شركة صناعة الدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي دافيدسون"، التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 41.8% من عملائها.
وفي المركز التاسع جاءت شركة GMC الأمريكية للسيارات التي تحظى برابطة قوية مع نسبة تصل لـ 41.2% من عملائها بالولايات المتحدة، وفي المركز العاشر جاءت ماركة أودي الألمانية بنسبة 40.1%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمريكيون يفضلون 10 سيارات فقط.. شاهد القائمة الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.