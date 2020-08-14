سيارات دخلت نادي "المليون ميل" بمحركها الأصلي.. هيونداي ألنترا بينها

عبر تاريخ صناعة السيارات نجح عدد محدود للغاية من الموديلات في الاستمرار بالعمل حتى الوصول لمسافة سير تصل لمليون ميل، ما يعتبر إنجازا كبيرا لها.

وما يتخطى هذا الإنجاز أن تنجح سيارة في تحقيقه بنفس المحرك، وتصمد السيارة في استمرارية عملها والسير بها حتى الوصول لهذا العدد الضخم من الأميال، وفيما يلي قائمة بها وفق موقع "أوتو كار".

بدأت القائمة بطراز بي إم دبليو 325i موديل عام 1990، الذي نجح في السير لمسافة مليون ميل، وكان مملوكا لشركة "موبيل" المصنعة لزيوت السيارات، وكانت تستخدم الطراز لمدة 4 سنوات في عمليات الاختبار لمنتاجاتها الجديدة من زيوت المحرك.

الطراز الثاني بالقائمة الذي انضم لنادي المليون ميل، هو طراز هيونداي "إلنترا" موديل 2013، مملوك لـ"فرح هاينس"، وهي سيدة عاملة بمجال توصيل ونقل قطع غيار السيارات عبر الولايات الأمريكية، وكانت تستخدم سيارتها في رحلاتها حيث كانت تقطع في اليوم 548 ميلا، بمعدل 200,000 ميل في العام حتى نجحت في الوصول لـ1.5 مليون ميل بالسيارة ونفس المحرك.

وجاء من بعدها ضمن القائمة، سيارة فولفو موديل 240 DL لعام 1987، وهي مملوكة لـ"سلادين كوبر"، وفي الفترة بين عام 1987 وحتى عام 2012 استمر مالك السيارة في استخدامها حتى وصل عدد الأميال لـمليون ميل.

وذكر من بعدها موقع "اوتو كار" بالقائمة، شاحنة شيفروليه "سيلفادور"، التي نجحت في تحقيق إنجاز المليون ميل، عبر مالكها الأمريكي "فرانك أوريسنيك"، الذي استمر في قيادتها ما بين عام 1991 وحتى عام 2008، حين نجح في الوصول بها لمليون ميل، وكان يسير بها سنويا بمعدل 80,000 ميل.

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وضمن القائمة جاء أيضا شاحنة "دودج رام 2500" موديل عام 1996، لمالكها الأمريكي "دان إيدلمن"، الذي أقدم على شرائها لثقته بمحركها Cummins diesel بسعة 5.9 لتر، والذي نجح من خلاله في الوصول لمليون ميل.

وضمن القائمة جاءت سيارة نجحت في تحقيق هذا الإنجاز مرتين مع مالكين مختلفين لها، هي موديل هوندا "أكورد"، موديل عام 1990، الذي يمثل الجيل الرابع من هذا الطراز، وكان مالك إحداها باسم "جو لوسيسيرو" كان يقود سيارته الأكورد بمعدل 74,000 ميل سنويا، والمالك الآخر للطراز هو "ديفيد وايت"، كان يقوده بداية من عام 1994 وحتى عام 2001 حين نجح في الوصول به للمليون ميل.

ومن بعدها جاء بالقائمة سيارة لكزس LS400 موديل عام 1996، وهي سيارة وصلت لمالكها "مات فرح" وكانت قد قطعت 897,000 ميل، وبقيادته له بداية من عام 2014 حين قام بشرائها، استمر في قيادتها حتى حقق المليون ميل في عام 2019.

ومن بعدها جاءت سيارة لينكولن تاون موديل عام 1983، التي كانت ملكا لمواطن أمريكي من مدينة "كانساس"، واستمر في قيادتها حتى وصل لـ1.3 مليون ميل.



