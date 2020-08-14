بـ "70 جنيه في اليوم".. مد فترة العرض الترويجي على بروتون ساجا

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة أوتو جروب القصراوي، الموزع الحصري وشريك مجموعة عز العرب للسيارات بوكالة علامة بروتون الماليزية في مصر، عن مد فترة العرض الترويجي على الفئة الأوتوماتيك من السيارة بروتون ساجا موديل 2020.
ويبلغ سعر السيارة الماليزية بموجب العرض الترويجي 175 ألف جنيه، بدلاً من 183 ألف جنيه، لتصبح بذلك "ساجا" السيارة الأوتوماتيك المستوردة الأقلسعراً في السوق المصرية.
كما قدمت "أوتو جروب القصراوي"، عرضاً تمويلياً خاص بالتقسيط على بروتون ساجا، لفترة محدودة، بدون تأمين ومصاريف إدارية، وبقسط قيمته 70 جنيها يومياً.
وينتمى طراز بروتون ساجا، لفئة السيارات العائلية السيدان الاقتصادية، وتعتمد السيارة على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1300سي سي، يولد قوة 94 حصان، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.
وتتضمن بروتون ساجا، باقة من التجهيزات والكماليات أبرزها:" 2 آيرباج، فرامل ABS، وEBD، باور ستيرينج، جنوط 14 بوصة، فوانيس شبورة، مرايا كهربائية، إنذار، سنتر لوك، سبويلر على الشنطة، طارة مالتي، إشارة مرايا، بلوتوث USB، AUX، لديات خلفية، حساس ركنة خلفي"، وتقدم السيارة في مصر بضمان 3 سنوات، أو 100 ألف كيلومتر، أيهما أقرب.
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