شركة كراج أون لاين بالكويت تقدم أجود وأدق خدمات للسيارات

شركة كراج متنقل من الشركات التي تمكنت من الظهور على الساحة الإلكترونية وهي تقدم جميع الخدمات الخاصة بصيانة السيارات وكذلك بيع وشراء جميع ما يخص المركبات المختلفة وهي منتشرة في دولة الكويت في غالبية المناطق بها وهي تقدم أفضل الخدمات للعملاء، فقد وفرت هذه الشركة السلع والخدمات بأسعار مميزة جداً وبدون مغالاة على الزبائن وبالتالي فهذه الخدمة مناسبة لجميع الطبقات كما ان الشركة تقوم بالإعلان عن ما تقدمه بشكل سهل كي يتفهم الجميع ما نقدمه بالفعل عند طلب الخدمة.

يقدم كراج اون لاين خدمات عديدة للمواطنين ومن هذه الخدمات:

1- خدمة الجراجات الثابتة:

وهذه الخدمة تقدم للزبائن جميع الإصلاحات الخاصة بأعطال هياكل السيارات، وكذلك العطل الخاص بمحركات السيارة وصبغ والحدادة وما يخص اعطال ناقل الحركة ، ونوفر أيضا قطع الغيار الأصلية ومعاونات هيدروليك كل هذا متوفر بخامات عالية جداً وأصلية بنس 100% حيث ان المنتجات الأصلية تتميز بطول العمل والأداء المميز.، كما يوجد كراج متنقل في كل من المناطق التالية مثل الكويت وفيحاء وخيطان، السالمية، العدان، مبارك الكبير وكذلك الروضة.

نقدم جيمع الإصلاحات الخاصة بالسيارة على يد فنيين مدربين على مثل هذه الأعطال الخاصة بالسيارات بشكل سريع وبدقة عالية حيث أن غياب كل من الثقة والأمانة في إصلاحات أعطال السيارة يُعرضلك للخطر الجسيم لذا دائما ما يوجد ثقة لدينا وبين عملائنا في كل مكان متواجدين هذا في ظل تقديم خدمة بنشر متنقل.

فيه كما أننا نوجد في غالبية المناطق بالكويت وتقديم جميع الخدمات لكافة انواع السيارات، كما نقدم

جميع خدمات إصلاح إطارات السيارات وكذلك اعمال الكهرباء لجميع أنواع السيارات المنتشرة في الكويت ومناطق الخدمة المتوفر بها كراج أون لاين

2- خدمات الإستشارات المجانية

يعمل لدينا فريق كبير من الفنيين يعمل على قلب رجل واحد وبكل تنظيم حيث أن نجاح المؤسسة يعني نجاح الجميع وليس شخص بمفرده حيث إن العمل الجماعي دائماً ما يرفع شأن أي كيان، كما أن فريق خدمة العملاء يرد على أسئلة واستفسارات العملاء بشكل سريع والاستجابة لجميع الطلبات الخاصة بالزبائن في أي وقت من خلال وسائل التواصل الذي وضعها كراج اون لاين، كما نحرص على تقديم كافة الخدمات بأسعار لا تُقارن بالمحلات الأخرى ومركز صيانة السيارات المنتشرة.

يتمكن جميع العملاء من التواصل مع الكراج المتنقل من خلال التواصل على الصفحة الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستغرام وكذلك من خلال رقم خدمة العملاء الخاص بهم وهو يقومون بالرد السريع والحرص على عدم انتظار العملاء المزيد من الوقت.

Advertisements

حيث ان هناك بعض المشاكل التي لا تحتمل التأخير ويحدث جراءها العديد من المشاكل، بالفعل الهدف من هذه الخدمة ليس الربح فقط بل إنقاذ البعض من المشاكل التي تحدث جراء تعطل السيارة في الطرق وقد لا تجد في احيان كثيرة المساعدة من البعض وإن وجدت كي لا تتمكن من اكتشاف الأعطال

وإصلاحها مع تقديم أفضل خدمة تبديل تواير.

3- خدمات تغيير البطارية:

متوفر لدينا كافة انواع بطاريات السيارات بأفضل سعر ممكن ان تجده عند البحث على بطارية سيارتك كما يعمل على تركيبها فريق فني مجهز على القيام بمثل هذه الاعمال للسيارات المختلفة وهذه الخدمة متوفرة في عدة مناطق بالكويت كما يوجد بطاريات مازدا ومتوفر خدمة تبديل بطاريات السيارة في الكويت وكذلك خدمات تبديل الإطارات.

حيث أنه بدون بطارية السيارة لا تتحرك من مكانها فلابد من شراء بطارية أصلية لسيارتك و بسعر مميز جداً من خلال كراج أون لاين الذي يعمل على توفير كل هذه الخدمات للجميع بأسعار تنافسية عند المقارنة بمراكز إصلاح السيارات في أي مكان آخر، هذه الخدمة بالفعل وفرت كثيراً من الوقت حيث يتعطل الكثير منّا على الطرق ولا يتمكن أحد من مساعدتنا، فقط عندما تتعطل سيارتك ظل في مكانك لا تتحرك وسيصلك فريق مدرب لإصلاح سيارتك في أسرع وقت على الإطلاق.

كراج الكتروني متنقل في الكويت

نظراً للتقدم الذي تشهده دولة الكويت في هذه الأوقات فقد وفرت لجميع مواطنيها خدمة الرجاج المتنقل كي يقوم بخدمة السائقين على الطرق أو من أمام المنزل، بالفعل فكرة كراج متنقل فكرة رائعة جداً ومتوفرة في عدة مناطق مثل الجهراء، الكويت، الأحمدي، الفروانية، مبارك الكبير، حولي وعندما تود الإستفسار عن أي شئ يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بكم وترك الرسالة في الخانة المخصصة لها ومن ثم الضغط على زر الإرسال.

نقدم بعض النصائح للسائقين مثل العمر الإفتراضي لأجزاء السيارة وكذلك نصائح تخص محركات السيارة وكيفية شراء السيارات المستعملة والتعرف على العلامات والرموز التحذيرية الخاصة بلوحة القيادة وكيف يمكن صيانة السيارات وبعض الإرشادات الخاصة ببطاريات السيارات وقيادتها أيضاً.

حيث عندما يتعرف القائد على بعض المشاكل الشائع حدوثها في السيارة والبسيط منها كي يتمكن من إصلاحها بنفسه دون طلب الخدمة من أحد وبالتالي عدم الانتظار على الطرق عندما تتعطل السيارة .