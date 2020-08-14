هل توقفت تويوتا عن تطوير محركاتها V8؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير ياباني من مجلة Mag-X أن تويوتا توقفت عن تطوير محركاتها V8، وذلك بسبب تأثرها سلباً مثل شركات صناعة السيارات الأخرى بجائحة فيروس كورونا، مما دفعها إلى تحويل تركيزها إلى محركات V6 تيربو والمحركات الكهربائية بدلاً من الاستمرار في تطوير محركات V8.

لم يكشف التقارير عن الكثير من التفاصيل، لكن إذا كان صحيحاً بالفعل، فهذا يعني أن محرك V8 مزدوج التيربو التي يتم تطويره لإصدار السباق من لكزس ال سي والذي كان من المفترض أن يشارك في سباق 24 ساعة في نوربورجرينج لهذا العام قم تم وقف تطويره.

يُذكر أنه في يونيو الماضي، كشف تقرير من اليابان أيضاً أن لكزس قررت إيقاف تطوير ال سي اف بسبب التكاليف والقوى العاملة المطلوبة لتطويرها وإطلاقها في الأسواق، في حين كان من المتوقع أن تحصل السيارة على محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر بقوة تصل إلى 600 حصان.

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وفي ذلك الوقت، كشف التقرير أن تويوتا تواصل تطوير هذا المحرك، ربما لاستخدامه في سيارات البيك اب الكبيرة، كما أضاف أن محرك لكزس ال سي 500 سعة 5 لتر بتنفس طبيعي سيتم استبداله بمحرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو، وهو ما نفاه تقرير Mag-X الآن.