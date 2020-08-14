موجز الخليج 365 للسيارات..أفضل شاحنات"رام"وقائمة يابانية مرفوضة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضمن فئات SUV المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة، قدمت شركة مرسيدس نسخة 2020 الأحدث من طراز G-CLASS الذي يجمع بين القوة والفخامة.

عند شراء سيارة مستعملة، يلزم التأكد من كفاءتها للسنوات القادمة التي ستستخدم خلالها، بعد استهلاكها المسبق، والتأكد أيضا من أنه يمكن الاعتماد عليها مع مرور الزمن حتى لا يتفاجأ مالكها بأعطال متكررة.

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عرفت شركة "رام" الأمريكية كإحدى أبرز الشركات المصنعة للشاحنات في العالم، والتي تميزت بالجمع بين شدة العزم وقوة الأداء.

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، توديع محرك الديزل V8 TDI بأيقونتها Touareg، من خلال تقديم نسخة نهائية يقتصر إنتاجها على 400 سيارة فقط.

للمنافسة ضمن سوق السيارات الـ Off-road الفخمة، قدمت شركة لاند روفر البريطانية النسخة الأحدث لعام 2020 من طراز "ديسكفري" المميز.

قدمت شركة لكزس اليابانية ضمن فئات SUV الفخمة، نسخة 2020 الجديدة من طراز GX، بإمكانيات فارهة مميزة، وعدد من التعديلات التي زادت من رفاهية الطراز وقدراته.