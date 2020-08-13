بإمكانيات "فارهة".. مواصفات وسعر طراز لكزس GX بنسخته الأحدث لعام 2020

قدمت شركة لكزس اليابانية ضمن فئات SUV الفخمة، نسخة 2020 الجديدة من طراز GX، بإمكانيات فارهة مميزة، وعدد من التعديلات التي زادت من رفاهية الطراز وقدراته.

وقام موقع "كار آند درايفر" بعرض لمواصفات وقدرات الطراز الياباني المميز بنسخته الأحدث، وذكر قدرات محركه ومعدلات استهلاكه للوقود وما تتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أحدث التعديلات المضافة لنسخة 2020، من طراز لكزس GX، لافتا أن موديل العام الجاري من الطراز أضيفت له كشافات أمامية بتقنية LED، مع إضافة خيارات جديدة للون الخاص بالسيارة، وتحديثات تقنية شملت وصلات USB للمقاعد الخلفية.





الأسعار

ذكر الموقع أن طراز لكزس GX تتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه باسم GX460 وتتوفر بسعر 54,025 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم GX460 Premium وتتوفر بسعر 56,815 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز لكزس هي فئة GX460 Luxury بسعر 65,290 ألف دولار.





المحرك

وتتوفر الفئة الافتتاحية من طراز لكزس GX 2020، بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 301 حصان، مع عزم دوران 329 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.2 ثانية.

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ويتفوق على طراز لكزس GX في معدل التسارع من السيارات المنافسة له بالأسواق كل من طراز بي إم دبليو X5 xDrive50i الذي يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية، وطراز أودي Q7 الذي يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز لكزس GX بنخسته الجديدة لعام 2020، يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز لكزس GX بشاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة تعمل باللمس، يدعمها نظام توصيل بالأجهزة الذكية عبر البلوتوث، وراديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 17 مكبر صوتي من ماركة Mark Levinson، ووصلات USB أضيفت حديثا للطراز.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار آند درايفر عرضه لقدرات طراز لكزس GX، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، والتي يأتي من ضمنها نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا في حالات الطوارئ وعند استشعار قرب الاصطدام.

بالإضافة لكل من نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمن بين السيارة والمركبات المحيطة بها والذي ينبه السائق في حال اقترابه أكثر من اللازم من سيارة إلى جانبه أو أمامه.



