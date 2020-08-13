أستون مارتن تكشف عن أسعار وموعد طرح DBX الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات البريطانية الفارهة أستون مارتن البريطانية، عن أيقونتها DBX الجديدة، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

قالت الشركة البريطانية، إن DBX المجهزة للطرق الوعرة، يبلغ طولها 5.04 متر، بينما يبلغ طول قاعدة

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عجلات 3.06 متر، أما سعة صندوق الأمتعة فتبلغ 632 لترا.

وزودت DBX بمحرك بنزين تربو V8 سعة 4 لترات يزأر بقوة 405 كيلووات/550 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 700

نيوتن متر.

وتستطيع السيارة الجديدة الانطلاق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 291 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 14.3 لتر/100 كلم.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة DBX الجديدة في الأسواق خلال الخريف بسعر يبدأ من 188 ألفًا و622 يورو.