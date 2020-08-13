عبور المشاة للطرق السريعة مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّر المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من عبور المشاة للطرق السريعة، إذ يُعرض هذا التصرف حياتهم للخطر. وأشارت إدارة المرور إلى أن عبور المشاة للطرق السريعة مخالفة مرورية تتسبب في إرباك الحركة المرورية وتزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية، وتتراوح غرامتها المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

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