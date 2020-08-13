كيا تيلورايد وستينجر تحصلان على المراكز الأولى في دراسة التميز الهندسي ورضى العملاء

الخليج ٣٦٥ نت – فازت كيا تيلورايد SUV وكيا ستينجر الرياضية بالمراكز الأولى في دراسة “التميز الهندسي ورضى العملاء” من مركز J.D.Power البحثي المرموق في فئاتهم، بعد فوز كيا بالمركز الأول في دراسة الجودة بين علامات السيارات.

وصرحت كيا: “نحن فخورون بفوز اثنين من موديلاتنا بالمراكز الأولى في دراسة التميز والرضى، والتي تؤكد على توجهنا لبذل كل الجهد لإتقان كل موديل على حدة”.

ستينجر تظل السيارة الأعلى أداءً في مجال كيا، وقد حصلت السيارة على فئة GT Line الجديدة بمحرك V6 سعة 3.3 لتر لجذب عشاق السرعة والتصميم الرياضي.

كما حصلت تيلورايد SUV على بعض التحديثات لموديل 2021، بالإضافة إلى إصدار “حلول الظلام” الأنيق الجديد، وتستمر تيلورايد في الريادة بتصميمها وجودتها وقيمتها.

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