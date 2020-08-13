- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – فازت كيا تيلورايد SUV وكيا ستينجر الرياضية بالمراكز الأولى في دراسة “التميز الهندسي ورضى العملاء” من مركز J.D.Power البحثي المرموق في فئاتهم، بعد فوز كيا بالمركز الأول في دراسة الجودة بين علامات السيارات.
وصرحت كيا: “نحن فخورون بفوز اثنين من موديلاتنا بالمراكز الأولى في دراسة التميز والرضى، والتي تؤكد على توجهنا لبذل كل الجهد لإتقان كل موديل على حدة”.
ستينجر تظل السيارة الأعلى أداءً في مجال كيا، وقد حصلت السيارة على فئة GT Line الجديدة بمحرك V6 سعة 3.3 لتر لجذب عشاق السرعة والتصميم الرياضي.
كما حصلت تيلورايد SUV على بعض التحديثات لموديل 2021، بالإضافة إلى إصدار “حلول الظلام” الأنيق الجديد، وتستمر تيلورايد في الريادة بتصميمها وجودتها وقيمتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيا تيلورايد وستينجر تحصلان على المراكز الأولى في دراسة التميز الهندسي ورضى العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.