جيلي تسعى لأن تكون إحدى أكبر صانعات السيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك جيلي طموحات كبيرة حيث ترغب في أن تصبح أول شركة سيارات صينية عملاقة، وستتطلع إلى القيام بذلك بالاستعانة بفولفو والتي اشترتها من فورد في عام 2010.

تخطط جيلي لاستخدام منصة CMA من فولفو في مجموعة من طرازات بروتون المستقبلية، كما ستستخدم أيضاً منصة BMA في طرازات بروتون أخرى.

يُذكر أن جيلي تتطلع إلى ترسيخ مكانتها كقوة عالمية، حيث تخطط لدمج أعمالها مع فولفو في خطوة ترفع من قيمتها السوقية، في حين تشتهر جيلي بكونها تمتلك حصة 9.7% من دايملر وحصة كبيرة في لوتس.

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في الختام، تقول جيلي أن جميع موديلاتها المستقبلية ستستخدم المنصتين سالفتي الذكر، ومنصات أخرى ذات صلة، كما ستقوم بتطوير منصة كهربائية بالكامل بوظائف اتصال ذكية، وترغب شركة صناعة السيارات الصينية في استخدام هذه المنصات في بعض طرازاتها من الجيل التالي، مثل بوروي وامجراند.