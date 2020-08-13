شاهد بوجاتي شيرون تصطدم بسيارة بورش 911! “فيديو وصورة”

الخليج ٣٦٥ نت – قبل حكاية قصة هذا الحادث المؤسف، علمنا أنه لم يُقتل أحد في هذا الحادث، لكن يُقال أن هناك شخص واحد على الأقل أصيب بجروح تسببت في إدخاله إلى المستشفى، لكن بالنظر إلى نوع السيارتين المشتركتين في الحادث وموقعه، كان يُمكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بكثير.

في البداية، تخيل أنك تقود سيارة بوجاتي بقوة 1,500 حصان على طريق جبلي ضيق ملتوي، وهو ممر جوتهارد السويسري المشهور عالمياً بمنحنياته وأنفاقه ومناظره الطبيعية الاستثنائية أثناء صعوده وهبوطه عبر جبال الألب السويسرية، لذا فهو يعد كطريق مميز لمن يبحثون عن رحلة مثيرة.

لكن يبدو أن أحد هذه الرحلات تحول إلى حادث مؤسف، حيث تضرر منزل متنقل كبير وسيارة مرسيدس بنز وسيارة بورش 911 وبوجاتي شيرون الخارقة من الحادث، حيث يبدو أن سائقي سيارة بوجاتي قرر تجاوز السيارات أمامه ليصطدم في 911، لتصطدم السيارتان معاً بسيارة مرسيدس، كما اصطدمت بوجاتي بالمنزل المتنقل.

يُظهر مقطع فيديو تم نشره على انستقرام حدوث أضرار في واجهة شيرون الأمامية، مع أضرار كبيرة لسيارة بورش، والتي يُعتقد أنها 911 كاريرا GTS، ولم تظهر مرسيدس في هذا المقطع، لكنها شوهدت في فيديو آخر تم نشره على يوتيوب.

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في الختام، وفقاً للتقارير، فقد تم إغلاق ممر جوتهارد لمدة ثلاث ساعات لتنظيف الفوضى التي خلفتها الحادث، ونأمل بالطبع أن يتعافى جميع المصابين بشكل كامل، في حين أن هذا تذكير بأن الصبر أثناء القيادة قد يكون سبباً في إنقاذك من الحوادث.