أفضل علامات السيارات في “التعلق العاطفي” بين المستهلكين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن مركز MBLM الأمريكي عن دراسة “التعلق العاطفي” بعلامات السيارات في 2020، وهو العام العاشر الذي يطلق فيه المركز هذه الدراسة المثيرة للاهتمام، والتي تستخدم “العلم العاطفي” حسب وصف المركز، مع دراسة لآراء 3000 مستهلك أمريكي لقياس “التعلق العاطفي”.

وقد حصلت فورد على المركز الأول في الولايات المتحدة، وهو ما يبدو منطقياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن فورد بالفعل تتمتع بمكانة كبيرة وعريقة في صناعة السيارات الأمريكية وأن فورد F-150 هي السيارة الأكثر مبيعاً هناك لعقود طويلة.

في المركز الثاني جيب، وفي الثالث بي ام دبليو، ثم شيفروليه وتويوتا ومرسيدس وهوندا.

وأشار المركز إلى أن فورد تتمتع بمكانة أكبر بين الرجال، خاصة الأكبر من 35 عاماً وبدخل يقل عن 100,000 دولار سنوياً (375,000 ريال)، بينما بي ام دبليو تتمتع بمكانة أكبر بين الذين يتعدى دخلهم 100,000 دولار سنوياً، كما أن شيفروليه تحظى بتعلق عاطفي أفضل بين النساء.

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