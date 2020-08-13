لاند روفر Discovery في نسختها لعام 2020.. طراز ثوري بتقنيات مميزة

للمنافسة ضمن سوق السيارات الـ Off-road الفخمة، قدمت شركة لاند روفر البريطانية النسخة الأحدث لعام 2020 من طراز "ديسكفري" المميز.

وقام موقع "كار آند درايفر" بعرض كافة المواصفات والقدرات الخاصة بالطراز، وشمل ذلك قدرات محركه والفئات التي تتوفر منه للبيع ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بذكر أحدث التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 من طراز لاند روفر "ديسكفري"، وشملت هذه التعديلات، إضافة محرك سوبرتشارج V6 كخيار إضافي ضمن المحركات المتوفرة للطراز، بالإضافة لتوفير قياس أكبر من الإطارات يصل لـ21 بوصة، ومجموعة من التحديثات التقنية الجديدة.





الأسعار

ووفقا للتقرير، فإن الأسعار التي يتوفر بها طراز "ديسكفري" بنسخته الجديدة للبيع تشمل 4 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية منه باسم SE وتتوفر بسعر 53,325 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Landmark وتتوفر للبيع بسعر 59,525 ألف دولار، ومن بعدها فئة HSE وتتوفر بسعر 60,725 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة HSE Luxury وتتوفر بسعر 68,225 ألف دولار.

المحرك

تحدث بعد ذلك موقع "كار آند درايفر"، عن قدرات المحرك الذي يطرح به طراز "ديسكفري"، وأفاد بأن الفئة الافتتاحية من الطراز تعمر بمحرك "سوبرتشارج" فئة V6 بسعة 3.0 لتر وينتج قوة 340 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

Advertisements

عزم السحب

وباعتباره طراز مجهز لاقتحام الطرق الوعرة، يتمتع طراز لاند روفر "ديسكفري"، بقدرات سحب قوية، تصل لوزن 8201 ألف رطل بإمكان الطراز سحبها عبر محركه العامل بالجازولين، ووزن 7716 ألف رطل يتمكن الطراز من سحبها بمحركه الديزل.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار آند درايفر"، إن طراز لاند روفر ديسكفري بنسخته لعام 2020 يستهلك من الوقود جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم الطراز داخل المدن وجالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

التقنيات

ومن الداخل، يتمتع طراز ديسكفري بشاشة معلومات بقياس 10.2 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، كما يتمتع بنظام توصيل لاسلكي للانترنت، يدعم شبكة 4G، ويشمل وصلات توصيل USB لكابينة القيادة والمقاعد الخلفية.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز ديسكفري، بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، وتشمل نظام المكابح التلقائية التي تفعل في حالة استشعار اصطدام وشيك، ونظام استشعار يساعد السائق لركن السيارة بسلاسة، ونظام الحفاظ على المسار.