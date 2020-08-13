ترامب: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيؤدي لانتشار السلام في الشرق الأوسط المزيد

الخليج 365الخميس 2020/8/13 07:25 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل انفراجة كبيرة وخطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء .
وأضاف في كلمة له أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل تاريخي ولم يحدث منذ 25 سنة، وسيؤدي لانتشار السلام في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لحظة تاريخية من أجل شرق أوسط أكثر ازدهاراً وأمناً"
وأكد أن "المسلمين من جميع أنحاء العالم سيتسنى لهم زيارة الأماكن المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى".
وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، الاتفاق في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تم الاتفاق خلال الاتصال الثلاثي على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.
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