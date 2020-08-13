جنرال موتورز تكشف عن السعر التنافسي لكاديلاك لايريك الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – كاديلاك لايريك ستمهد للعصر الكهربائي للعلامة الأمريكية الفاخرة، وبعد تصريحات سابقة لنائب رئيس جنرال موتورز، ستيف كارلايل، بأن السيارة ستكون أقل من 75,000 دولار، عاد الرجل مجدداً ليوضح أن سعر السيارة في الواقع لن يتعدى 60,000 دولار (225,000 ريال).

ويعني ذلك أنها ستكون أرخص بكثير من أهم منافسيها مثل اودي اي ترون وجاكوار I-Pace وبالطبع تيسلا موديل X.

وستعتمد لايريك على المنصة الكهريائية الجديدة لجنرال موتورز وبطاريات Ultrium الثورية الجديدة بمدى يصل إلى 483 كيلومتر لكل شحنة وإمكانية شحن البطارية بالكامل في دقائق بالشواحن فائقة السرعة.

وسيبدأ إنتاج كاديلاك لايريك في نهاية 2022 وستتوفر بأنظمة دفع خلفي وكلي.

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