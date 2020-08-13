فولكسفاجن تودع أحد محركات Touareg.. ما السر؟

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، توديع محرك الديزل V8 TDI بأيقونتها Touareg، من خلال تقديم نسخة نهائية يقتصر إنتاجها على 400 سيارة فقط.



وأعلنت الشركة الألمانية أن النسخة النهائية Touareg V8 TDI Last Edition تتميز من الناحية التصميمية من خلال باقة الجسم الخارجي لامعة الطلاء، وتوقيع باسم النسخة ورقمها على العمود B.

ويعتمد الموديل الخاص على الموديل Touareg R-Line مع باقة Black-Style؛ حيث يتألق باللون الأسود شديد اللمعان على كل من مبيت العجلات والناشر الخلفي، مع ظهور خاص لكشافات ليد ماتريكس ومجموعة التعليق المتوائم والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.

ويتوفر الموديل الخاص بألوان الطلاء Pure White و Antimony Silver Metallic و Silicon Gray Metallic و Malbec Red Metallic Deep Black Pearl Effect و Oryx White Pearl Effect، في حين يبدأ سعره من 104 ألف و361 يورو.

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ونهاية شهر يوايو/تموز الماضي، أعلنت الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات سعيهل لتحقيق أرباح تشغيلية خلال هذا العام بالنسبة لعلامتها التجارية الأساسية "فولكس فاجن" رغم أزمة جائحة كورونا.

وقال المدير المالي للعلامة، ألكسندر زايتس، "نحن ما زلنا أقوياء ماليا، ونهدف إلى تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية للعام بأكمله".

وتكبدت العلامة التجارية في النصف الأول من هذا العام خسائر تشغيلية بقيمة 1.5 مليار يورو، بعدما حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 2.3 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية العام الماضي.

وقال زايتس: "في النصف الثاني من هذا العام نأمل حدوث دفعة في الاتجاه المعاكس، لأن الطرح الجديد لطرازتنا سيكون بكامل قوته".

وكان المدير المالي لمجموعة "فولكس فاجن"، فرانك فيتر، أعلن في إطار الإعلان عن نتائج المجموعة، أن العلامة التجارية الأساسية قد تعود إلى المنطقة الربحية بحلول الربع الأخير من هذا العام.