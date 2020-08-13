أفضل 10 شاحنات في تاريخ "رام".. من الحرب العالمية إلى هوليوود

عرفت شركة "رام" الأمريكية كإحدى أبرز الشركات المصنعة للشاحنات في العالم، والتي تميزت بالجمع بين شدة العزم وقوة الأداء.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأفضل 10 شاحنات طرحتها شركة "رام" عبر تاريخها الحافل بالموديلات الاستثنائية، التي منحتها القدرة على مواجهة أقرب منافسيها بالأسواق على مدار سنوات، خاصة الشاحنة التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وأخرى تألقت في أفلام هوليوود.

بدأ الموقع بشاحنة رام Ram 1500، التي تعد أفضل ما أنتجته الشركة الأمريكية، والتي تتوفر بمحرك Hemi فئة V8 بسعة 5.7 لتر وبقوة 395 حصانا.

ومن الداخل زود الشاحنة بشاشة بقياس 16 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، ونظام صوتي مميز، مكون من 19 مكبرا صوتيا.

في المركز الثاني، جاءت شاحنة رام 3500، التي تعمل بمحرك ديزل inline-6 بسعة 6.7 لتر، وتنتج قوة 400 حصان.

وتميزت هذه الشاحنة بمجموعة من القدرات التقنية، من ضمنها شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12 بوصة، وشاشات مراقبة بزاوية رؤية 360 درجة لرصد محيط الشاحنة.

وحلت شاحنة رام 2500، في المركز الثالث، والتي تعمل بمحرك inline-6 ينتج قوة 370 حصانا.

ومن الداخل أضيف للشاحنة شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12 بوصة، ومجموعة من الكماليات تشمل جلدا فاخرا للمقاعد.

في المركز الرابع ضمن أفضل شاحنات رام، جاءت شاحنتها الكلاسيكية Power Wagon موديل عام 1945، التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

ضمن قائمة "هوت كارز"، توجد شاحنة رام Srt-10، التي طرحت بمحرك V10 بسعة 8.3 لتر، وينتج قوة تصل لـ500 حصان.

وفي المركز السادس من كلاسيكيات الشركة، جاءت شاحنة Dodge B1، والتي طرحت بمحرك straight-six ينتج قوة تصل لـ95 حصانا.

وفي المركز السابع جاءت شاحنة رام D150 التي طرحت في حقبة الثمانينيات، بمحرك ينتج قوة 160 حصانا.

وفي المركز الثامن جاءت شاحنة رام Dakota التي طرحت في مطلع التسعينيات، بمحرك Magnum فئة V8 بسعة 5.2 لتر، وينتج قوة 230 حصانا.

وفي المركز التاسع، جاءت شاحنة رام Daytona التي طرحت بمحرك HEMI بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 345 حصانا، مع عزم دوران 375 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ5 سرعات.

وفي ختام القائمة، جاءت بالمركز العاشر شاحنة رام D100 التي طرحت في عام 1960 بمحرك V8 بقوة 365 حصانا، واستمر طرح هذه الشاحنة حتى حقبة التسعينيات.



