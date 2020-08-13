سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13 أغسطس 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما انخفض سعر العملة الخضراء قرشا كاملا لدى البنك المركزي المصري ليسجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، مقارنة بـ15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، أمس.



واتجه بنك واحد فقط إلى رفع السعر وهو البنك التجاري الدولي حيث زاد الدولار قرشا واحدا (الجنيه = 100 قرش).

وتراجع الدولار قرشا واحدا في 15 بنكا هي الأهلي، ومصر والمصرف المتحد والأهلي اليوناني والبركة والتعمير والإسكان وبلوم والاستثمار العربي وقناة السويس وعودة، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي، والمشرق، وبنك الكويت الوطني، والعربي الأفريقي.

كما تراجع الدولار قرشين في بنوك الإسكندرية والأهلي الكويتي وميد، في حين تراجع 3 قروش كاملة في المصرف العربي الدولي.

وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 3 قروش.

وهيمن سعر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع على الدولار في 28 بنكا.

أقل سعر للدولار

وسجل الدولار أقل سعر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر البنوك الحكومية" عند مستوى 15.90 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع.

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وتكرر السعر نفسه لدى بنوك مصر، والمصرف المتحد والأهلي اليوناني والإسكندرية والمصرف العربي الدولي.

كما سجل الدولار سعرا أعلى قرشا واحدا عند 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والأهلي الكويتي وميد.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع على الدولار في بنوك التجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان، وبلوم، والاستثمار العربي، وقناة السويس، وعودة، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي، والمشرق، وبنك الكويت الوطني، والعربي الأفريقي.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع لدى بنكي أبوظبي الإسلامي والشركة المصرفية العربية "ساييب".

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي 10 قروش كاملة إلى 18.73 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع، مقارنة بـ 18.63 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، أمس.

أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع إلى 20.72 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع، مقارنة بـ 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبقي الدرهم الإماراتي عند 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فتراجع إلى 49.52 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.55 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، أمس، وفقا لشاشة البنك الأهلي.