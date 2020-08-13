هيونداي النترا ان لاين 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت هيونداي الستار عن النترا إن لاين 2021 الرياضية.. ولنبدأ بمواصفات الأداء لأنها أهم ما يميز هذه النسخة، حيث تم تزويدها بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة 201 حصان وعزم 265 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج، مع نظام دفع أمامي.

وصرحت هيونداي أنها أجرت بعض التحديثات لنظام التعليق لتحسين الثبات، مع تحسين نظام الفرامل وإضافة أقراص مكابح أكبر حجماً في الأمام.

وقد حصلت إلنترا ان لاين على بعض اللمسات الخارجية التي تميزها عن الموديل القياسي، مثل جنوط 18 إنش خاص بها بتصاميم فضية وسوداء، وشعار N Line على الشبك الأمامي وزخرفات جديدة حول فتحات الهواء الأمامية.

وستتوفر النترا ان لاين بعدد من مزايا السلامة القياسية التي تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حارة الطريق ومتابعة انتباه السائق ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي والمزيد.

وستنطلق هيونداي النترا ان لاين 2021 الرياضية في نهاية العام الجاري.

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