جيلي تطمح للعالمية بمساعدة فولفو

أكدت شركة جيلي الصينية ان لديها طموح كبير لتصبح أول شركة سيارات عالمية عملاقة في الصين من خلال مشاركتها لفولفو التي اشترتها من شركة فورد موتور عام 2010 حيث قررت الشركة الصينية استخدام اسلوب تصنيع الشاسيه المدمج من فولفو الذى يطلق عليه CMA لسلسلة من السيارات الجديدة لعلامة بروتون الماليزية التى اشترتها جيلى عام 2017 كما ستستخدم أيضًا شاسيهات من الفئة B التى يطلق عليها اسم BMA لسيارات أخرى من بروتون.

وقال لي لي نائب رئيس معهد جيلي لبحوث السيارات

لوكالة رويترز "ان الشاسيه المدمج CMA الجديد سيصبح جوهر التصميم المستقبلي لسيارات جيلي , فنحن نتعلم التقنيات ونبني المواهب من خلال تطويرها." وأضاف قائلاً أن استخدام CMA سيسمح لجيلي وفولفو بتصميم السيارات بسرعة أكبر وفعالية أفضل من حيث التكلفة مما يساعدها في محاولتها للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

وذكر موقع كارسكوب المتخصص فى شئون السيارات انه في الوقت الذي تتطلع فيه جيلي إلى ترسيخ مكانتها

كقوة عالمية تجري محادثات أخرى لدمج أعمال شركة سيارات فولفو مع شركة جيلي للسيارات المدرجة في هونج كونج في خطوة قد تصل قيمتها إلى حوالي 22 مليار دولار من حيث القيمة السوقية , حيث انتشرت بصمة جيلي العالمية بشكل أكبر من خلال مجموعة تشجيانج جيلي القابضة التى |أصبح لديها حصة 9.7 % في دايملر وحصة 51 % في لوتس.

وتقول جيلي أيضاً انها تقوم أيضًا بتطوير بنية جديدة لتسريع إطلاق السيارات الكهربائية ذات البطاريات النقية والمجهزة بوظائف الاتصال الذكية.

جدير بالذكر ان الشركة الصينية سوف تقوم ببناء بعضاً من سياراتها السابقة على الشاسيه الجديد CMA وذلك فى خلال ال 18 شهرًا القادمة.