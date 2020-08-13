قائمة سيارات يابانية لا تشتريها مستعملة.. أعطالها متكررة

عند شراء سيارة مستعملة، يلزم التأكد من كفاءتها للسنوات القادمة التي ستستخدم خلالها، بعد استهلاكها المسبق، والتأكد أيضا من أنه يمكن الاعتماد عليها مع مرور الزمن حتى لا يتفاجأ مالكها بأعطال متكررة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تشمل أبرز السيارات اليابانية، التي ينصح بتجنبها عند شراء سيارة يابانية مستعملة من مختلف الماركات، وذلك لسمعتها السيئة فيما يتعلق بتكرار تعرضها لأعطال جسيمة، تدفع مالكها لتكبد نفقات إصلاحات قد تصل قيمتها للسعر الذي قام بشرائها به.

وفي مقدمة القائمة، جاء طراز Murano CrossCabriolet من شركة نيسان اليابانية، الذي نصح الموقع ضد شراءه كطراز مستعمل، فكان من أبرز عيوبها، أداءها الضعيفة عند القيادة خلال المنعطفات، نتيجة للخلل التصنيعي في ميكانيكتها.

ومن بعدها جاء في القائمة نسخة عام 2012 من طراز هوندا Accord Crosstour الياباني الذي حذر منه موقع "هوت كارز"، وقال الموقع إن هذا الطراز يعاني من مشكلات مزمنة تتعلق بسرعة تلف قطع الغيار الخاصة به، بالإضافة لمعدل حرق الوقود المرتفع بمحركه الـV6.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، الأجيال الأولى التي طرحت من موديلات مازدا 3 ومازدا 5 ومازدا 6، وتعاني هذه الموديلات من مشكلات في أداء القيادة لعدم تناغم محركاتها مع ناقل السرعة المضاف لها اليدوي ذي الـ5 سرعات، بالإضافة لظهور مشكلات صدأ في أطرافها مع مرور الوقت.

ومن ماركة سوبارو اليابانية، جاءت ضمن القائمة سيارة Tribeca التي نصح موقع "هوت كارز" ضد شراءها كطراز مستعمل، لما تعاني منه من مشكلات رصدها مالكوها السابقون، تتعلق بدوائر الكهرباء بالسيارة، تبلغ تعقيداتها أنها قد تكون غير قابل للصيانة.

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ومن بعدها جاءت ضمن القائمة من ماركة ميتسوبيشي اليابانية، سيارة "إكبليس"، وتحديدا الموديلات التي طرحت منها في عامي 1995 و1999، لما رصد بها من عيوب تظهر مع الوقت في أداء محركاتها.

وبالعودة لشركة نيسان، نصح موقع "هوت كارز" في قائمته، بعدم امتلاك أي سيارة مستعملة من نيسان مزودة من الداخل بناقل سرعة من طراز XTRONIC CVT والذي سجلت بحقه مئات الشكاوى من مالكي سيارات نيسان التي عملت بهذا الناقل لتكرار الأعطال التي يصاب بها بمجرد وصول عدد أميال السيارة لـ 100,000 ميل.

ومن شركة ميتسوبيشي، جاء أيضا ضمن القائمة، تحذير من شراء موديلات "لانسر" مستعملة، تكن مزودة بناقل سرعة Twin Clutch SST، لضعف مقاومتها لارتفاع درجة حرارة المحرك عند الانطلاق بالسرعة القصوى للسيارة.

ومن ماركة Rodeo اليابانية، حذر موقع "هوت كارز" من شراء نسخة مستعملة من طراز Rodeo الذي طرح في فترة التسعينيات، لما يعاني منه من مشكلات جسيمة تتعلق بالصدأ.

وحذر الموقع أيضا من شراء نسخ مستعملة من الجيل الثاني من طراز هوندا "أوديسي" ضمن فئة VAN، والذي طرح في أوائل الألفية الجديدة، لما يعاني منه من أعطال متكررة تصيب ناقل السرعة به.



