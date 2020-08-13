المواصفات الكاملة لأحدث نسخة SUV من مرسيدس G-CLASS.. صور

ضمن فئات SUV المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة، قدمت شركة مرسيدس نسخة 2020 الأحدث من طراز G-CLASS الذي يجمع بين القوة والفخامة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وإمكانيات الطراز بنسخته الجديدة، يشمل قدرات محركه والأسعار التي يتوفر بها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

قال الموقع في البداية، إن مرسيدس لم تجر تعديلات جوهرية على قدرات نسخة 2020 من طراز G-CLASS، غير أنها أضافت لموديل العام الجاري، خيارات أكثر فيما يخص قياس الإطارات، فأصبح متوفرا عند شراءه، إطارات بقياس يتراوح ما بين 18 و 20 بوصة، بالإضافة لمنح عملاء مرسيدس، ميزة تعديل الإطلالة الخارجية والداخلية وفقا لأهواء ملاك السيارة عند شراءها.





السعر

يتوفر من نسخة 2020 من طراز مرسيدس G-CLASS فئة وحيدة للبيع هي فئة G550، والتي تتوفر للبيع بسعر 128,645 ألف دولار.

المحرك

يعمل طراز مرسيدس G-CLASS بنسخته الجديدة لعام 2020، بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 ينتج قوة 416 حصانا، مع عزم دوران 450 لفة/قدم.

وتسمح مرسيدس بخيار إضافي للمحرك، من ماركتها الملحقة AMG، ينتج قوة 577 حصان مع عزم دوران 627 لفة/قدم، ويحصل عليه عملاء مرسيدس عند شراء طراز G-CLASS بمبلغ إضافي على تكلفته الرئيسية يقدر بـ 25,000 دولار.





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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز مرسديس G-CLASS للوقود، قال "كار أند درايفر"، إن نسخة 2020 الجديدة من الطراز تستهلك من الوقود وفقا لمنظمة حماية البيئة، معدل جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم الطراز بالسير على الطريق داخل المدن، وجالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم الطراز بالسير على الطرق السريعة.





التقنيات

ومن الداخل يتمتع طراز مرسيدس G-CLASS بعدد من القدرات التقنية المميزة، تشمل شاشة معلوماتية بقياس 12.3 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة.

يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، ومجموعة من أزرار التحكم على مقود القيادة، وأيضا نظام تحكم بالأوامر الصوتية.

ذلك بالإضافة لنظام صوتي مميز، يتمتع به طراز مرسيدس، من ماركة Burmester الفخمة، مكون من 15 مكبر صوتي، بقوة 590 وات، مع نظام إنترنت لاسلكي "هوت سبوت"، ونظام ترفيهي متكامل للمقاعد الخلفية.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز مرسيدس G-CLASS بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة التي يتمتع بها، والتي توفر للسائق المساعدة أثناء القيادة.

ومنها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل الذاتية التي يتم تفعيلها بشكل تلقائي عند استشعار قرب اصطدام السيارة.

ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، الذي ينبه السائق في حالة اقتراب السيارة أكثر من اللازم من اي مركبة محيطة بها من مختلفة الجوانب، وكذلك نظامي الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، وهي بالكامل أنظمة تمنح السائق مزيدا من الشعور بالأمان أثناء القيادة.