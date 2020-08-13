موجز الخليج 365 للسيارات.. سكوتر متطور وفخامة لكزس LX 2020

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يضاف لتميز السيارات الرياضية، إذا ما طرحت بخاصية الكونفرتابل، أو السقف المتحرك، ما يجعلها أكثر فخامة في مظهرها الخارجي، ويمنح سائقيها رفاهية الاستمتاع بالرياح عند الإنطلاق به على أقصى سرعة.

أطلقت شركة بيجو الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يطل بتقنيات أكثر تطورا لكن ملامحه أكثر جاذبية لعشاق هذه المركبة التاريخية حيث تضمن تصميما من القرن الماضي.



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على الرغم مما تتمتع به من مكانة مرموقة في عالم صناعة السيارات، فإن مشكلات تظهر في بعض موديلات أودي الألمانية الشهيرة، ولا ينصح الخبراء بشرائها خاصة إذا كانت مستعملة.

مع زيادة شعبية السيارات الكهربائية بأسواق السيارات، زاد عدد الموديلات العاملة بالطاقة الخضراء والتي تصلح لأن تكون سيارات عائلية، تكفي من الداخل لكافة أفراد الأسرة، وتتمتع بأنظمة مميزة لحفظ الأمن والسلامة.

طرحت شركة لكزس اليابانية ضمن فئات SUV الفخمة نسخة جديدة لعام 2020 من طراز LX المميز، المجهز بعدد من فئاته لاقتحام الطرق غير الممهدة.



لما يقرب من قرن من الزمان، كان لشركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات حضورا قويا في سوق صناعة السيارات حول العالم، وقدمت على مدار هذه العقود العديد من الموديلات المميزة من مختلف الفئات.