نسخة 2021 من طراز تويوتا "4Runner".. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة تويوتا ضمن فئات الدفع الرباعي لسوق السيارات هذا العام مجموعة مميزة من الموديلات الجديدة، كان من أبرزها نسخة 2021 من طراز 4Runner بمختلف فئاته.

وقام موقع "كار آند درايفر" باستعراض مواصفات وإمكانيات الطراز الجديد، وشمل ذلك الحديث عن قدرات محركه والفئات التي يتوفر منها بتكلفتها المختلفة ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2021

بدأ الموقع بالحديث عن أحدث التعديلات التي أجريت على نسخة 2021 الجديدة من طراز تويوتا 4Runner، وقال الموقع إن الطراز تنضم له فئة جديدة كليا، يبدأ طرحها في الأسواق بداية من العام المقبل، باسم Trail Edition صنعت منها شركة تويوتا عدد محدود من النسخة بإجمالي 4000 سيارة فقط.





الأسعار

ذكر بعد ذلك موقع "كار آند درايفر" التكلفة التي يتوفر بها طراز تويوتا 4Runner للبيع، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه للبيع 7 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم SR5 وتتوفر بسعر 37,515 ألف دولار، ومن بعدها فئة Trail Special Edition المضافة حديثا للطراز، وتتوفر بسعر 39,490 ألف دولار، ومن بعدها تتوفر فئة TRD Off-Road المجهزة للطرق الوعرة، وتتوفر بسعر 41,480 ألف دولار.

ثم فئة Venture Special Edition التي تتوفر بسعر 45,795 ألف دولار، وفئة Limited التي تتوفر بسعر 46,570 ألف دولار، ثم فئة Nightshade Edition التي تتوفر بسعر 47,985 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز تويوتا هي فئة TRD Pro وتتوفر بسعر 51,645 ألف دولار.





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المحرك

ذكر بعد ذلك موقع "كار آند درايفر"، قدرات المحرك الذي طرح به شاحنة تويوتا 4Runner ، وقال إن الشاحنة تعمل بمحرك في فئتها الافتتاحية ذو سعة 4.0 لتر من فئة V6 مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ5 سرعات، وعدد من فئاته المتقدمة تتوفر بنظام دفع خلفي يدعم قدرات المحرك.





استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، أفاد الموقع أن شركة تويوتا ومنظمة حماية البيئة لم تكشفا حتى الآن عن المعدل الرسمي لاستهلاك نسخة 2021 من طراز تويوتا 4Runner للوقود، غير أن التوقعات تشير أنه يقترب لحد كبير من معدل نسخة عام 2020 المتواجدة حاليا والتي تستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 16 ميل تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 19 ميل تقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

تحدث بعد ذلك الموقع عن القدرات التقنية المضافة للطراز، وأفاد بأنها من الداخل تتمتع بشاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، يدعمها انظمة تشغيل "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، ونظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام مكبر صوتي مكون من 15 سماعة مكبرة من ماركة JBL.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات الطراز، بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة، وقال إن الطراز يتمتع بأنظمة أمن وسلامة تقدم المساعدة للسائق أثناء القيادة، تشمل المكابح الاضطرارية في حالات الطوارئ، ونظام التنبيه لما قبل الاصطدام الذي يدعمها، بالإضافة لأنظمة الحفاظ على المسار، والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.، وأيضا نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.