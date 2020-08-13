محركات غيرت صناعة السيارات.. أحدها هبط من السماء إلى مضمار السباق

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح العديد من الأنواع من المحركات التي غيرت شكل الصناعة على مدار سنوات، بداية من ظهور أول سيارة في العالم عام 1885 وحتى الآن.

وقدم موقع "أوتو كار" في تقرير مميز، مجموعة من أبرز المحركات التي غيرت شكل الصناعة، وتاريخ ظهورها للمرة الأولى، وكانت من ضمنها محركات استخدمت للسيارات الرياضية، وأخرى للسيارات التقليدية، وأخرى استخدمت في الطائرات.

وبدأ الموقع بأول محرك سيارة في التاريخ، الذي طرح مع سيارة بنز Benz Patent-Motorwagen عام 1885 وكان محركا أحداي الأسطوانة، بقوة حصان واحد.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، محرك V-twin، الذي جسد تحسنا نسبيا في صناعة محركات السيارات وكان أول ظهور له عام 1889 عبر طراز دايملر Stahlradwagen.

وأول محرك V4 يظهر في التاريخ كان في عام 1897، من إنتاج شركة فورد الأمريكية، وشهد تطورا حتى عام 1907 حين استخدم في سيارات السباقات بقوة ينتجها تصل لـ500 حصان.

من بعده جاء ضمن القائمة أول محرك ذو 8 أسطوانات عرف باسم Straight-eight وكان أول ظهور له في عام 1919 واستخدم في البداية كمحرك للطائرات.

ومن بعده ظهر أول محرك ذو 12 أسطوانة، في عام 1920، عرف باسم stright-12 وكان ينتج قوة 7238 ألف سي سي، وخصص في ذلك الوقت للسيارات الفخمة فقط.

وفي عام 1927، كان الظهور الأول لمحرك W12 المحرك الشهير الذي تستخدمه حاليا شركة بينتلي البريطانية في غالبية الموديلات التي تصنعها.

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وكان شركة مازيراتي الإيطالية أول من أنتج محرك V16، مزود بـ 16 أسطوانة للسيارات الرياضية الخارقة، وطرح للمرة الأولى عام 1929 بقوة 490 حصان وسعة 3.0 لتر.

وفي عام 1946، قدمت شركة بورش الألمانية أول نسخة من محرك flat-12 الذي استغل في عدد من سيارات سباقات فورمولا 1 في ذلك الوقت، بسعة 1.5 لتر.

وأول محرك Gas turbine يطرح في العالم، كان في عام 1950، وقدمته شركة "روفر" البريطانية بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 14.0 ثانية.

وفي عام 1967، قدمت شركة مازدا اليابانية، أول محرك Rotary، طرح عبر طراظها الاختباري في ذلك الوقت باسم RX-Vision، وكان المحرك من صنع المهندس الألماني "فيليكس وانكيل".

وظهر أول محرك V5 في عام 1983، حين قدمته ماركة فولكسفاجن عبر طراز Mk4 Golf بسعة 2.3 لتر، وبقوة حصانية 148، واستخدمت هذا المحرك عدد من السيارات الأخرى مثل سيات "توليدو".

وفي عام 1991، قدمت شركة فولكسفاجن أيضا أول نسخة من محرك VR6، المعدل من محركات V6 التقليدية، بسعة 2.8 لتر، وقوة 188 حصان، واستخدم في موديلات مثل "باسات"، و "كورادو".

وأول محرك W16 ظهر في عام 1995، قدمته شركة بوجاتي الفرنسية، عبر موديلاتها الرياضية الخارقة، "فيرون"، و"شيرون"، بقوة 560 حصان، وطور هذا المحرك حاليا حتى اصبح قادرة على انتاج قوة 1479 حصان.



