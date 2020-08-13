لكزس LX موديل 2021 تصل بتحديثات طفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس رسمياً عن LX موديل 2021 بتحديثات طفيفة، وذلك في تأكيد لما ذكرناه سابقاً بأن الصانع الياباني لن يجري تغييرات على تصميمها في عام 2021.

وتضمنت التغييرات تحديثات في نظام الترفيه المعلوماتي ليتوافق مع Amazon Alexa، بالإضافة إلى تنجيد فاخر باللون البني، كما تم إضافة اللون الأخضر القاتم إلى قائمة الألوان المتاحة للخارجية.

كما حصلت الحزمة الرياضية للسيارة على بعض التغييرات أيضاً، فهناك شبك أمامي مُحدث ومصد أمامي أكثر شراسة، بجانب إطارات قياس 21 إنش، أما في الداخل فهناك بطانة سقف سوداء ومقاعد جلدية فاخرة مع لمسات الكروم الانيقة.

هذا بالإضافة إلى وصول الإصدار المحدود سلسلة الإلهام “LX Inspiration”، والتي سيكون تصنيعها محدوداً على 500 نسخة فقط.

ويعتمد الإصدار بشكل عام على فخامة اللون الأسود، حيث يشتمل على شبكة سوداء وإطارات نوافذ سوداء وحواف من الكروم الأسود، كما يحتوي أيضًا على شارات سوداء ومقابض أبواب سوداء وعجلات معدنية قياس 21 بوصة باللون الأسود.

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وميكانيكياً فإن جميع نسخ لكزس LX تعتمد على محرك 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 383 حصان وعزم دوران يبلغ 546 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

هذا ولم تعلن الشركة عن الأسعار بعد، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً على أن تصل السيارة إلى الوكلاء في وقت لاحق من هذا العام.