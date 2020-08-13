زيادة عدد السيارات الواردة إلى المملكة بنسبة 17%

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “في بيان خاص بها، عن ارتفاع أعداد السيارات الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول لعام 2020.
وأوضحت الهيئة في البيان أن إجمالي السيارات الواردة للمملكة في النصف الأول من العام الجاري، قد بلغ 395 ألف سيارة أي ارتفعت أعداد هذه السيارات الواردة بنسبة 17%.
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