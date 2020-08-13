تعرف على خطوات تنفيذ الطرق بالمملكة وفقاً لمعايير السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت وزارة النقل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنفوجراف توضيحي لتُبيّن كيفية تنفيذ الطرق بالمملكة؛ لضمان جودتها وسلامة مستخدميها. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الطرق بالمملكة يتم على 4 مراحل هامة بقياسات محددة، مشيرة إلى أن الطبقات الأرضية للطرق تتكون من طبقة القاعدة الترابية “30 سم” تعلوها طبقة أساس حصوي “30 سم”، ثم يتم وضع طبقة من الأساس الأسفلتي ارتفاعها “20 سم” فوقهما، لتكون طبقة السطح الأسفلتي ارتفاعها “5 سم” هي الأخيرة.

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