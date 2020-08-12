سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء، جنيهين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد قفز سعر الدولار إلى 151 جنيها، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ149 جنيها أمس، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ولم يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع القيود عن تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان.

وكان من المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى تراجع سعر الدولار في ظل التوقعات بفتح منافذ جديد لدخوله من الولايات المتحدة.

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سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 64.46 جنيه للشراء و64.78 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي، كما سجل الإسترليني 71.66 جنيه للشراء و72.01 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 163 جنيها والإسترليني 182 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وفقا لشاشة المركزي السوداني.

كما سجل الدينار الكويتي 179.09 جنيه للشراء و179.99 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية سجل الريال 41 جنيها والدينار والدرهم 43 جنيها.