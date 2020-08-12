“باقة راحة البال”: التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة تطلق باقة صيانة جديدة 5 سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات

5 سنوات صيانة دورية مجانية أو 100.000 كيلومتر

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (UMA Premium) الوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي التجارية في المملكة، عن إطلاق “باقة راحة البال” وهي باقة صيانة جديدة تشمل جميع طرازات إنفينيتي في المملكة. وتقدم باقة الصيانة الجديدة خمس سنوات ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات وخمس سنوات صيانة دورية مجانية أو (100) مائة ألف كيلومتر وخمس سنوات خدمة المساعدة على الطريق. وتؤكد باقة الخمس سنوات على ثقة الوكيل التامة بالعلامة التجارية وتقدم للعميل راحة البال في كل ما يتعلق باقتناء أو امتلاك سيارات إنفينيتي. Advertisements هذا وتتوفر إنفينيتي بدعم كامل من وكيلها التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة (UMA Premium) من خلال معارض ومراكز خدمة صيانة متكاملة التجهيزات في كل من الرياض وجدة والخبر تتواكب تماماً مع الظروف الحالية وتضمن أعلى معايير الوقاية الصحية. وهي مكرّسة لخدمة العملاء ورضاهم وتقدم خدمات الصيانة وما بعد البيع بكل أنواعها ومن بينها الصيانات الدورية وجميع الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية وأعمال السمكرة والدهان عند طلب العميل. كما تقدم التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة خدمة الصيانة الدورية السريعة خلال 60 دقيقة عند حجز موعد صيانة مسبق.

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