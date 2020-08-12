تويوتا سيكويا SUV تحصل على إصدار أسود خاص

الخليج ٣٦٥ نت – مضى على الجيل الحالي لتويوتا سيكويا SUV حوالي 13 عاماً، وقد أعلنت الشركة عن إصدار أسود خاص للسيارة باسم “ظل الليل”، والذي رأيناه في موديلات أخرى للعلامة، لإضافة بعض التنويع والتحديث لمجال الموديل.

السيارة ستحصل على لمسات كروم سوداء خارجية لإعطائها مظهراً أكثر شراسة، على الشبك الأمامي والجنوط وغيرهم، ويستمر الاتجاه في الداخلية مع الجلود السوداء الداكنة.

وقد أعلنت تويوتا عن الأسعار الأمريكية لإصدار ظل الليل لسيكويا، والتي تبدأ من 60,120 دولار (225,000 ريال)، مقارنة بسعر الموديل الأصلي الذي يبدأ من 50,100 دولار (188,000 ريال) في الولايات المتحدة.

من الغالب أن تويوتا تعمل حالياً على جيل جديد لسيكويا ولكن ليس من المتوقع تدشينه قبل 2022.

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