تعرف على موقف المخالفات المحررة على سيارة مباعة دون إتمام الإجراءات

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن المخالفات المحررة على بائع السيارة في حالة عدم إتمام إجراءات عملية البيع.

وتساءل المتابع قائلاً: “تم بيع سيارتي لمشترٍ سعودي الجنسية لكن لن يقوم بإتمام البيع؛ حيث إنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية وحتى الآن تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال.. أريد معرفة كيف التعامل معه إما استرداد السيارة إما تسجيلها”.

وجاء ردّ المرور ليؤكد أنه على بائع السيارة متابعة الرصد الآلي، وذلك بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة.