أبرز 8 سيارات طرحتها نيسان عبر تاريخها.. قائمة الأفضل

لما يقرب من قرن من الزمان، كان لشركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات حضورا قويا في سوق صناعة السيارات حول العالم، وقدمت على مدار هذه العقود العديد من الموديلات المميزة من مختلف الفئات.

وقدم موقع "هوت كارز" في تقرير أبرز 8 سيارات طرحتها شركة نيسان عبر تاريخها، شمل فئات متعددة، كان منها الرياضي والعائلي والسيدان.

بدأ الموقع القائمة بطراز نيسان 350z الذي كان طرحه للمرة الأولى بالأسواق عام 2009، وهو من أنجح السيارات التي طرحتها نيسان، وكان يعمل حين طرحه بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر وقوة 306 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثوان.

ومن بعده جاء ضمن أفضل ما طرحته نيسان في تاريخها، نسخة 2020 من طراز "ماكيسما"، الذي قدمته نيسان، بأنظمة حماية ثورية تشهدها الشركة للمرة الأولى، مع تقنيات متطورة، يشمل أنظمة كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة تحيط بالسيارة.

ومن بعدها جاء ضمن القائمة، نسخة عام 2020 من طراز نيسان Nissan 370z Coupe، وهو الامتداد لطراز نيسان الحامل للاسم نفسه وكان ظهوره الأول عام 2006 بمعرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.

ويعمل هذا الطراز بمحرك V6 بسعة 3.7 لتر، ينتج قوة 332 حصان، مع عزم دوران 270 لفة/قدم.

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ومن الكلاسيكيات، ضمن قائمة أعظم موديلات نيسان، طراز 300zx، الذي طرحته نيسان في 1995، وهو أحد موديلاتها البارزها التي طرحت ضمن فئات Z الرياضية، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 22 حصان، وعزم دوران 198 لفة/قدم.

ومن السيارات الرياضية الخارقة، اختار موقع "هوت كارز" طراز نيسان Skyline GT-R ليضمه لقائمة أعظم موديلات نيسان، ونسخته تحديدا لعام 2002، وطرح هذا الطراز بمحرك بقوة 280 حصان مع عزم دوران 293 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل لـ155 ميل في الساعة.

ومن السيارات العائلية، جاء ضمن القائمة نسخة 2020 الجديدة من طراز "ألتيما"، الذي قدمته نيسان بمحرك VC توربيني بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 182 حصان، مع عزم دوران 178 قدم، وسرعة قصوى تصل لحد 130 ميل في الساعة.

ومن بعده جاء طراز نيسان Silvia S15 موديل عام 2002، وطرح هذا الطراز بمحرك ذو 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، مع قوة 197 حصان، وعزم دوران 188 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.4 ثانية.

واختتم الموقع القائمة بنسخة 2020 الأحدث من طراز نيسان GT-R NISMO، الذي طرح ضمن الفئات الرياضية الخارقة، بمحرك توربيني مزدوج V6 بسعة 3.8 لتر، وقوة 565 حصان وعزم دوران 467 لفة/قدم، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط.



