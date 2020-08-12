الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني يتفقان على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بينهما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرقي المتوسط المزيد

أكدت مصر واليونان، الأربعاء، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يعد تطورا تاريخيا للعلاقات الثنائية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة في ٦ أغسطس/آب الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة".

وأضاف أنه "تم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يمثل نموذجًا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط".

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كما أكد الجانبان أن الاتفاق "يتيح الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

وتبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

وشددا على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.