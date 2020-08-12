الخليج 365الأربعاء 2020/8/12 08:53 م بتوقيت أبوظبي
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رفض بلاده لأي إجراءات تهدد الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وتدخلات تركيا بمنطقة البحر المتوسط.
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على "أهمية احترام أحكام وقواعد القانون الدولي".
كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع نيكوس دندياس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.
وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى نيكوس دندياس بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.
وأكد على أهمية هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط.
كما أكد على عمق علاقات الصداقة بين الإمارات واليونان وما تشهده مجالات التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإماراتي يؤكد خلال اتصال مع نظيره اليوناني على رفض أي إجراءات تهدد الاستقرار شرق البحر المتوسط المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.