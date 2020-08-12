سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.. ارتفاع كبير لليرة

استهل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية تعاملاته اليوم الأربعاء على تراجع جديد في سعر صرف الدولار ليتراوح بين 7350 و7500 ليرة لكل دولار واحد مقابل 7550 و7650 ليرة أمس.

و أعلنت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء حصرا وبهامش متحرك بين: 3850 للشراء والبيع بسعر 3900، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وجمع مؤتمر المانحين لدعم لبنان، الذي انطلق بشكل افتراضي، الأحد، نحو 170 مليون دولار، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن مساهمتها.

وضمت المبالغ التي جمعها المؤتمر، 11.8 مليون دولار من ألمانيا و23.6 مليون دولار من بريطانيا ونحو 74 مليون دولار من المفوضية الأوروبية.

مصرف لبنان المركزي

أما في مصرف لبنان المركزي فثبت سعر صرف الدولار عند 1,515.79 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

Advertisements

وكان مصرف لبنان المركزي شدد في بيان شديد اللهجة على جميع المصارف والمؤسسات المالية التي تتعامل بالوسائل الإلكترونية، بضرورة أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد من الخارج بالدولار الأمريكي، وأن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المتقطعة عن كل تحويل.

سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك سجل سعر الدولار 3850 ليرة للدولار الواحد، وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

سعر الدولار بالحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).