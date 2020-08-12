لكزس LX 2020.. سيارة "فخمة" بتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

طرحت شركة لكزس اليابانية ضمن فئات SUV الفخمة نسخة جديدة لعام 2020 من طراز LX المميز، المجهز بعدد من فئاته لاقتحام الطرق غير الممهدة.

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا تفصيليا، تحدث خلاله عن كافة مواصفات الطراز، وشمل ذلك قدرات محركه وإمكانياته التقنية والفئات التي يتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالحديث عن أبرز التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 الجديدة من طراز لكزس، وأفاد بأن الطراز في نسخته الجديدة، يتضمن فئة بقدرات رياضية، تتمتع بصف ثلاث من المقاعد، وتصميم جديد للواجهة الأمامية للطراز.





الأسعار

ذكر بعد ذلك الموقع، الأسعار التي يتوفر بها طراز لكزس LX، وأفاد بأن الطراز تتوفر منها للبيع بالأسواق فئتان بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه، باسم LX570 Two Row وتتوفر بسعر 87,675 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر منه هي فئة LX570 Three Row المزودة بثلاث صفوف من المقاعد وتتوفر بسعر 92,675 ألف دولار.

المحرك

ذكر موقع "كار آند درايفر" بعد ذلك، القدرات التي يتمتع بها طراز لكزس LX 2020، وقال إن الطراز يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 383 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 7.2 ثانية.

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عزم السحب

وزودت نسخة 2020 من طراز لكزس LX بقدرات سحب شبيهة بالتي تضاف للشاحنات ذات العزم القوي، ويتمتع الطراز بعزم سحب يصل لوزن لـ7000 ألف رطل.





استهلاك الوقود

وذكر موقع "كار آند درايفر"، أن منظمة حماية البيئة أعلنت عن معدل استهلاك طراز LX للوقود على الطريق السريع، ومعدل استهلاكه الإجمالي، فيستهلك على الطريق السريع جالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم، وجالون واحد لكل 18 إجمالي ما بين الطريق السريع وطريق المدن.

التقنيات

وفيما يخص القدرات التقنية للطراز، كشف الموقع عن أن طراز لكزس LX يتمتع من الداخل بشاشة بقياس 12.3 بوصة، ويفتقد الطراز لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، وأيضا لا تتوفر به خدمة توصيل الإنترنت اللاسلكي.





الأمن والسلامة

اختتم الموقع عرضه لقدرات طراز لكزس LX، بالكشف عن أنظمة الحماية المضافة له، وتشمل كلا من نظام التحذير المسبق في حالات الاصطدام، والذي يدعمه المكابح الإضطرارية التي تفعل ذاتية لإيقاف السيارة.

وأيضا نظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والمركبات من حولها.