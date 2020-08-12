مرسيدس إس كلاس 2021 تكشف عن مزايا الإضاءة المحيطية الجديدة في الداخلية

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر رحلة الكشف التدريجي عن داخلية مرسيدس إس كلاس 2021 تمهيداً للتدشين الكامل للسيارة في سبتمبر.. وهذه المرة تكشف مرسيدس عن نظام الإضاءة المحيطية الجديدة في الداخلية.

النظام الجديد يستخدم مئات الألياف الضوئية الشفافة على الأبواب والأرضية، كل واحدة منهم مكونة من 250 مصباح LED صغير جداً، والهدف هو توفير خط واحد متصل من الإضاءة خلال الداخلية.

وقد تم دمج نظام الإضاءة الداخلية مع أنظمة مساعدة السائق.. على سبيل المثال، نظام رصد النقطة العمياء سيرسل إضاءة حمراء براقة خلال المقصورة للتحذير من اصطدام قادم.

كما أن الإضاءة المحيطية ستلعب دوراً رئيسياً مع حزمة الراحة والدفء للسيارة، والتي تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة وماساج المقاعد والإضاءة لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب في المقصورة، وكل هذا بضغطة زر أو بالأوامر الصوتية.

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