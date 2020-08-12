بالصور.. أفضل 10 سيارات كهربائية للعائلة في 2020

مع زيادة شعبية السيارات الكهربائية بأسواق السيارات، زاد عدد الموديلات العاملة بالطاقة الخضراء والتي تصلح لأن تكون سيارات عائلية، تكفي من الداخل لكافة أفراد الأسرة، وتتمتع بأنظمة مميزة لحفظ الأمن والسلامة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز السيارات الكهربائية التي تصلح للعائلة، من موديلات عام 2020 الجاري التي طرحت حديثا بالأسواق.

جاء في بداية القائمة طراز أودي e-Tron Sportback الكهربائي المميز من شركة أودي، والذي يتمتع بمحرك كهربائي ذو نطاق سير يصل لـ 218 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريات، ومن الداخل يتمتع بقدر كبير من الرحابة، ويتوفر للبيع بسعر افتتاحي 77,400 ألف دولار.

ضمن القائمة أيضا، طراز بورش "تايكان" الكهربائي الجديد لعام 2020، والذي يتوفر بمحرك كهربائي مميز، ينتج قوة 670 حصان مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.

بعده جاء طراز جاجوار I-Pace الكهربائي موديل 2020، الذي يتمتع بمحرك كهربائي ذو نطاق سير 234 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

ومن شركة تسلا جاء ضمن القائمة طراز موديل Y الكهربائي المميز، الذي يعد من أبرز السيارات الكهربائية المناسبة للعائلة، ويتمتع بمحرك كهربائي ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

وطراز فورد موستانج الكهربائي الجديد الذي أعلن عنه في عام 2020 الجاري، ويطرح للأسواق خلال عام 2021 المقبل، ويتوفر بمحرك كهربائي ينتج قوة 266 حصان مع عزم دوران يتراوح ما بين 317 و 428 لفة/قدم.

Advertisements

كما جاء ضمن لقائمة طراز شيروليه "بولت" أحد أبرز السيارات الكهربائية وأعلاها مبيعا بالأسواق، وتطرح نسخته لعام 2020 الجاري بمحرك كهربائي بقوة 200 حصان مع عزم دوران 266 لفة/قدم.

ثم طراز هيونداي كونا الكهربائي المميز، الذي يتوفر للبيع بالأسواق بسعر 37,190 ألف دولار، ويعمل بمحرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، مع نطاق سير 258 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة سيارة هيونداي Ioniq الكهربائية، التي تتوفر نسختها لعام 2020 للبيع بسعر 33,045 ألف دولار، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 134 حصان مع عزم دوران 218 لفة/قدم، قادر على السير لمسافة 170 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة نيسان، جاء ضمن قائمة "هوت كارز" لأبرز السيارات الكهربائية المناسبة للعائلة، طراز LEAF الكهربائي المميز، الذي تتوفر نسخته لعام 2020 الجاري بسعر افتتاحي 31,600 ألف دولار، وتعمل بمحرك كهربائي ينتج قوة 147 حصان ، ويعمل ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 160 كيلوات في الساعة، ويتراوح نطاق سيره ما بين 149 ميل و 226 ميل كحد أقصى لشحن البطاريات.

وفي ختام القائمة، جاء طراز كيا نيرو EV، ونسخته لعام 2020 الجاري، التي تتوفر للبيع بالأسواق بسعر افتتاحي 39,090 ألف دولار، وتعمل بمحرك ينتج قوة 201 حصان مع نطاق سير يصل لـ 239 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



