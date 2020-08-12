قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. لا تقترب من هذه القائمة نهائيا

على الرغم مما تتمتع به من مكانة مرموقة في عالم صناعة السيارات، فإن مشكلات تظهر في بعض موديلات أودي الألمانية الشهيرة، ولا ينصح الخبراء بشرائها خاصة إذا كانت مستعملة.



وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأسوأ 9 موديلات من أودي، من بين سياراتها في سوق المستعمل بالوقت الحالي، لما تتسبب به من مشكلات كسيارة مستعملة، ينصح للمقبلين على شراء سيارات من هذا النوع بتجنبها.

وجاء في بداية القائمة، طراز أودي Q5 موديل عام 2015، الذي شهدت العديد من موديلاته 6 حالات استدعاء من ماركة أودي، بسحبها من الأسواق، لإكتشاف عيوب تصنيعية بعشرات النسخ المطروحة منه بالأسواق، وكان من أبرز هذه العيوب التصنيعية التي رصدت به، أعطال في أكياس الهواء المضادة للحوادث، ورصد تآكل وتمزق في هذه الأكياس.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز أودي A6 نسخة عام 2013، الذي شهد العديد من حالات سحب نسخ منه بعد طرحها بالأسواق لرصد عيوب تصنيعية بها، وصلت لـ 6 حالات استدعاء من شركة أودي، وكان من هذه العيوب التي رصدت به، عيوب تتعلق بمحرك الطراز بعشرات النسخة، وعيوب تصنيعية في المبرد الخاص بالمحرك.

ومن بعده موديل 2008 من طراز أودي A4، الذي تم سحب نسخ معيبة منه 6 مرات من قبل، بعد طرحها بالأسواق لرصد عيوب تصنيعية بها، شملت عيوب في أكياس الهواء تكشف عن تمزقها نتيجة لتدوهر المادة الدافعة لها في حالة استشعار الاصطدام.

وجاء رابعا بالقائمة طراز أودي Q5 موديل عام 2012، الذي قامت ماركة أودي بسحب نسخة منه في 6 حالات من قبل بعد طرحها بالأسواق، بسبب رصد عيوب تتعلق بمضخة الوقود.

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وأيضا نسخة عام 2009 من موديل أودي Q5 نفسه، التي قامت أودي بسحب نسخة معيبة منه من الأسواق في 6 مرات سابقة، بعد رصد عيوب بها تتعلق بضعف جودة تصنيع بعض الأجزاء الحيوية بالسيارة.

ومن موديل عام 2009 نفسه، جاء من جديد ضمن القائمة طراز A4 الذي استدعيت عشرات النسخ منه في 6 حالات سابقة من الأسواق، شملت الفئات السيدان والكابوريه، بعد رصد أودي أعطال به تتعلق بأكياس الهواء، حيث كانت تنفجر بمجرد خروجها.

ومن بعده جاء ضمن القائمة موديل عام 2017 من طراز أودي Q7، والذي شهدت عشرات النسخ منه 7 حالات استدعاء من قبل، لرصد عيوب جسيمة بها شملت رصد ماس كهربائى لوحدة التحكم في توجيه الطاقة الكهربائية.

وموديل عام 2003 من طراز أودي A6 الذي شهد على مدار سنوات 7 حالات استدعاء لنسخ تابعة له بعد طرحها بالأسواق لرصد العديد من العيوب التصنيعية به، كان أولها في أكتوبر 2002، بعد رصد عيوب في كيس الهواء المخصص لمقعد السائق، وغالبية حالات الاستدعاء التي أجريت لهذا الطراز كانت في عام 2004، بعد رصد ماس كهربائي في منطقة المنطقة اليسرى من لوحة القيادة.

وفي ختام القائمة جاءت نسخة 2001 من طراز أودي A6 نفسه، بعد سحب عدد كبير من النسخ المطروحة منه للأسواق بعد رصد عيوب بها تتعلق بعداد الوقود.



