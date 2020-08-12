القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/8/12 06:26 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/12 06:26 م بتوقيت أبوظبي

استدعت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد للمرة الثالثة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد. وجاء الاستدعاء على خلفية الانتهاكات والخروقات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي لدى بغداد على خلفية "الخروقات والانتهاكات المستمرة" للجيش التركي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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