حريق هائل بجوار الأهرامات في مصر المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث الخليج 365 الأربعاء 2020/8/12 06:02 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/12 06:02 م بتوقيت أبوظبي

اندلع حريق هائل في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة المصرية، الأربعاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه. وشوهدت ألسنة النيران والدخان الكثيف تتصاعد تدريجيا حتى بلغت ذروتها وغطى الدخان ميدان الرماية الذي يربط بين المتجهين إلى أهرامات الجيزة وشارع الهرم وشارع فيصل وطريق الفيوم وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ويبتعد الحريق بنحو ألف متر فقط عن أهرامات الجيزة والمنطقة السياحية المحيطة.

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وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في عدد من الأشجار داخل أرض فضاء بالقرب من نادي الرماية. وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وشهد ميدان الرماية منذ 3 أيام حريقا هائلا سيطرت عليه وحدات الحماية المدنية بالقرب من محطة الوقود، أمام البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام على طريق الفيوم، وتسبب الحريق في تعطل حركة السيارات بالكامل الأمر الذي دفع أفراد الشرطة المتواجدين بسرعة لمساعدة قائدي السيارات في تسيير الحركة.

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