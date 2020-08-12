كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 علامات تشير إلى تلف "طلمبة البنزين".. وطرق صيانتها والمحافظة عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد تلف مضخة الوقود "طلمبة البنزين" من الأعطال الشائعة في عالم السيارات، ذلك بسبب جهل الكثير من سائقي السيارات بكيفية التعامل معها أو صيانتها، كما أن البعض ليسوا على دراية بأعراض تلف الطلمبة.

ويتسبب تلف طلمبة البنزين في أعطال مفاجئة أثناء القيادة، لذلك لا بد من معرفة أعراض ضعف هذا المكون الرئيسي حتى لا تتعرض السيارة لأعطال فادحة تكلف الكثير من المال لصيانتها.

ويمكنكم من خلال السطور التالية التعرف على علامات تلف طلمبة البنزين وكيفية صيانتها:

علامات تلف طلمبة البنزين

من الممكن أن يتسبب تعطل طلمبة البنزين ببعض الارتجاجات ذات النمط المتقطع في محرك السيارة، ويمكن أن تتكرر تلك الحالة فيعتقد صاحب السيارة بأن المشكلة تكمن في "الكويل أو بواجي السيارة" ولكن المشكلة تكمن في مضخة الوقود.

يمكن أيضًا أن يتسبب تعطل المضخة باستهلاك زائد وغير طبيعي للبنزين.

يقول بعض المختصين، إن هذه الأعراض ستترافق مع ارتفاع حرارة المحرك دائمًا، خصوصًا بعد السير لمسافات طويلة، الأمر الذي يشير إلى وجود عطل في مضخة الوقود.

صدور أصوات مزعجة

صدور صوت مزعج يشبه الزن بجانب خزّان الوقود، ويصدر هذا الصوت في حالتين: إما في مرحلة تحضير السيارة وهي المرحلة التي تكون سابقة؛ لتشغيل المحرك في السيارة ومن ثم يتوقف الصوت، أو أن يستمر هذا الصوت المزعج حتى بعد سير السيارة.

صعوبة تشغيل محرك السيارة

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صعوبة تشغيل محرك السيارة، وهي إحدى العلامات الأكثر وضوحًا لضعف طلمبة البنزين التي تتلخص في معاناة صاحب السيارة في تشغيل محركها بطريقة سهلة، وهذه المشكلة سببها خلل بقوة الدفع في طلمبة البنزين، الأمر الذي يؤخر تشغيل المحرك.

بطء عزم السيارة

ظهور انخفاض وبطء في عزم السيارة، إضافة إلى ملاحظة انخفاض في قدرة السيارة نتيجة عدم احتراق الوقود بالشكل المطلوب، وهذا يتسبب في قلة تجاوب المحرك.

فقدان عزم وقوة السيارة

فقدان العزم والقوة عندما تتعرض السيارة للضغط الزائد، وذلك من خلال القيادة صعودًا على المنحدرات أو عند تحميل السيارة فوق طاقتها سواء أكانت تجر مقطورة خلفية، أو حمولة زائدة من الركاب أو الأغراض والأمتعة، وفي هذه الحالة تفشل المضخة في نقل الوقود إلى المحرك نظرًا لعدم قدرة الأجزاء الضعيفة في مضخة الوقود على مواكبة الطلب المتزايد على الوقود في هذه الحالات.

كيف تحافظ على طلمبة البنزين

اختيار نوعية البنزين المناسبة والجيدة للسيارة، إذ أن استخدام الأنواع غير المناسبة يسبب خللًا في طلمبة البنزين، فعندما توصي الشركة المصنعة للسيارة باختيار بنزين 95، عندها يجب الالتزام بهذا النوع.

ألا يقل البنزين عن النصف داخل "التانك"

عدم السماح لمستوى البنزين أن يقل داخل الخزان، إذ يجب أن يحرص صاحب السيارة على أن يكون مستوى البنزين حتى المنتصف أو أقل قليلًا، وذلك لكي لا تسحب مضخة البنزين الشوائب والرواسب التي توجد في قاع الخزان.

تغيير فلتر البنزين

يجب أن يغير صاحب السيارة فلتر البنزين بصورة دورية؛ وذلك لأن وظيفة هذا الفلتر هي حجب الرواسب والشوائب الموجودة في البنزين؛ لتصل إلى طلمبة البنزين أو إلى بخاخات البنزين، ما يساعد على الحفاظ على كفاءة الطلمبة والمحرك.