مفاجأة بيجو.. سكوتر متطور بتصميم من القرن الماضي

أطلقت شركة بيجو الموديل الجديد من السكوتر Django، والذي يطل بتقنيات أكثر تطورا لكن ملامحه أكثر جاذبية لعشاق هذه المركبة التاريخية حيث تضمن تصميما من القرن الماضي.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السكوتر الجديد اكتسب المزيد من سحر الريترو من خلال تصميم شبكة المبرد مع خطوطه الرأسية المستوحاة من موديلات ثلاثينيات القرن الماضي.

كما تنضم لبرنامج الطلاء ثلاثة ألوان جديدة، هي: "Dragon Red" و"Deep Ocean Blue" و"Ink Black".

وبالإضافة إلى هذا تظهر نسختان جديدتان من Django تتميزان عن نسخة الانتاج القياسي من خلال طلاء موحد وعجلات سوداء وكسوة المقعد المميزة.

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وتتوفر Django Sport بألوان Satin Rouge Cherry و Mad Grey، أما Django Dark فتدمج بين ألوان الطلاء الأسود المطفأ مع المعدني.

ويتوفر السكوتر Django الجديد بمحركات سعة 50 و 125 و 150 سم مكعب وبقوة 4.4 و3.6 و10.2 حصان.

ويبدأ سعر السكوتر من 2530 يورو حتى 3605 يورو.